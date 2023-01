Gli impianti agrovoltaici possono diventare più efficienti usando pannelli fotovoltaici in grado di ottimizzare lo spettro solare. È la conclusione cui sono giunti due ricercatori dell’Università di Padova e della University of California, Davis, in uno studio pubblicato su Earth’s Future intitolato Not All Light Spectra Were Created Equal: Can We Harvest Light for Optimum […]

