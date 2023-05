L’agrovoltaico può attenuare gli effetti della siccità su determinate colture, grazie agli ombreggiamenti dei pannelli solari, aumentando la resa complessiva dei terreni e mitigando gli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività agricole. Lo spiega uno studio dell’università tedesca di Hohenheim, a Stoccarda, intitolato “How to reconcile renewable energy and agricultural production in a drying world”, […]

