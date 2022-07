Nuova pronuncia della giustizia amministrativa favorevole a un progetto agrovoltaico: le amministrazioni – hanno ribadito in sintesi i giudici – nel valutare se concedere o meno le autorizzazioni non possono non considerare la particolarità di questa tipologia di impianti, concepita per convivere con l’attività agricola. Il Tar Lecce, con sentenza 1267/2022, ha infatti accolto il […]

