Oltre a un rapporto aggiornato sulle best practice nell’agrivoltaico, SolarPower Europe ha lanciato ieri una piattaforma online dedicata a tutto ciò che riguarda il fotovoltaico in agricoltura. Il report “Agrisolar Best Practice Guidelines” presenta un sistema di scoring per valutare le prestazioni dei progetti di agrivoltaico in base a criteri quali qualità agricola, ambientale, sociale, […]

