Il Gse ha pubblicato un documento di consultazione sulle regole operative dei sistemi agrivoltaici. Il documento, spiega il Gestore dei servizi energetici in una nota, servirà per acquisire elementi utili alla definizione delle regole operative per gli impianti agrivoltaici, ai fini dell’accesso agli incentivi pubblici e alle risorse previste dal Pnrr. Nello specifico, la consultazione […]

Potrebbe interessarti anche: