Il MiTe ha pubblicato le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” e aperto la consultazione sulla misura del Pnrr per sostenere l’agrovoltaico stesso; trovate in basso i documenti e i link per partecipare. Le linee guida, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MiTE a cui hanno partecipato Crea, Enea, Gse e Rse, descrivono […]

Potrebbe interessarti anche: