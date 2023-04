Il testo dell’atteso decreto con gli incentivi all’agrovoltaico è stato trasmesso alla Commissione europea, “dalla quale si dovrà attendere il via libera per l’effettiva entrata in vigore”. Lo comunica una nota del Mase, riguardo all’intervento, previsto dal Pnrr, che punta a installare almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026. Il decreto […]

