Al via fino al 20 giugno le candidature per partecipare al concorso internazionale “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che premierà il “miglior giardino agrivoltaico”. Il bando, che riguarda la progettazione di un sistema agrivoltaico da 1 MWp a 3 MWp presso l’azienda NeoruraleHub (località Cascina Darsena, Pavia – nella foto di seguito), è aperto alla […]

