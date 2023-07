In Campania sono state approvate nuove regole tecniche per l’installazione di impianti agrivoltaici, che accompagnano le linee guida ministeriali in materia, pubblicate nel 2022. Si tratta del decreto dirigenziale 375/2023, che riguarda le Linee tecnico agronomiche per il territorio regionale (LiTAR). Queste disposizioni, si spiega nell’introduzione al provvedimento, prevedono “una serie di ulteriori requisiti tecnico […]

Potrebbe interessarti anche: