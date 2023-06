Molte amministrazioni locali e regionali provano a opporsi alla realizzazione di grandi impianti agrivoltaici, ma le loro motivazioni sono spesso rintuzzate da diversi tribunali amministrativi. Ora arriva per la prima volta una sentenza così anche in Calabria: la n. 900/2023 (vedi sotto) con cui il Tar Calabria ha accolto il ricorso promosso per la società […]

