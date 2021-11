Nonostante la nuova capacità dalle aste del Capacity Market 2022-23, il sistema elettrico italiano non è adeguato, ovvero non rispetta il criterio di adeguatezza stabilito dal dm 28 ottobre 2021 di un massimo di 3 ore/anno di LOLE (Loss of Load Expectation, cioè il numero atteso di ore in cui non si soddisfa completamente la […]

Potrebbe interessarti anche: