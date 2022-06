Con un notevole ritardo rispetto ai 180 giorni previsti, è stato pubblicato il decreto che attua il credito di imposta per lo storage abbinato alle rinnovabili introdotto con l’ultima legge di bilancio, anche se per conoscere la percentuale della detrazione dovremo aspettare un’ulteriore provvedimento delle Entrate che dovrà arrivare entro 90 giorni. E’ infatti in […]

Potrebbe interessarti anche: