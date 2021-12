Una rete elettrica decarbonizzata dovrà contare su uno sviluppo massiccio delle diverse tecnologie per accumulo energetico di lunga durata (Long Duration Energy Storage, LDES). Secondo McKinsey, queste tecnologie hanno un potenziale al 2040 tra 1,5-2,5 TW di potenza installata in tutto il mondo, con una capacità di accumulo tra 85-140 TWh. In pratica, osserva il […]

Potrebbe interessarti anche: