Le batterie ferro-aria sembrano avviarsi alle prime applicazioni reali per una rete energetica. Parliamo della tecnologia sviluppata dalla startup americana Form Energy per l’accumulo energetico di lunga durata. L’azienda, infatti, ha annunciato che continuerà a lavorare con l’utility Georgia Power, grazie a un accordo definitivo, per realizzare una batteria da 15 MW/1.500 MWh in Georgia. […]

