È stata prorogata al 31 luglio 2022 la scadenza per l’invio delle osservazioni con riferimento alla consultazione dell’Allegato A.79 del codice di rete “Impianti con sistemi di accumulo elettrochimico: condizioni generali di connessione alle reti AAT e AT – Sistemi di protezione regolazione e controllo”. I soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni entro […]

Potrebbe interessarti anche: