La Regione Abruzzo assegna contributi ai comuni per la riqualificazione energetica dei territori montani attraverso l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la mobilità elettrica e smart grids. Il bando (allegato in basso) è finanziato dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane e è destinato ai singoli Comuni, alle Unioni di Comuni e alle convenzioni stipulate […]

