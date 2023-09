La Regione Abruzzo assegna contributi per cofinanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riguardanti anche la riqualificazione energetica in ambiti tecnologici considerati strategici per il territorio locale. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione di 27 milioni di euro ed è finanziato dal FESR 2021-2027 intervento 1.1.1.1. Possono beneficiare del contributo le piccole e medie imprese […]

