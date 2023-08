La Regione Abruzzo assegna contributi per realizzare, adeguare o ampliare le infrastrutture a servizio di imprese, agricole e non agricole, appartenenti a comprensori consortili. Il bando (allegato in fondo) è finanziato dal FEASR e ha una dotazione complessiva di 8 milioni di euro da assegnare per due tipi di azioni: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili […]

