La Regione Abruzzo assegna contributi alle imprese per l’efficienza energetica e le rinnovabili nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per questo bando (allegato in basso), attuativo del PSR 2014-2022 sottomisura 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli“, sono stati attivati 10 milioni di euro. I beneficiari del contributo sono […]

