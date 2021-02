Poche settimane dopo aver annunciato il nuovo piano industriale 2021-2030 incentrato sulle rinnovabili, A2A ha siglato un accordo vincolante per acquisire per 205 milioni di euro un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici (nove nel Lazio e gli altri otto in Sardegna) con una potenza complessiva di 173 MW, attualmente gestiti da Octopus Renewables. Si tratta, […]

