A gennaio il Pun si attesta a 47,47 €/MWh, risultando negli ultimi due anni e mezzo superiore solo al valore di dicembre (+4,13 €/MWh, +9,5%) e, come in tutta la seconda parte del 2019, registra una decisa riduzione annuale (-20,18 €/ MWh, -29,8%). Il dato arriva dal consueto aggiornamento mensile del Gme (allegato in basso), […]

