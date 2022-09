Powertis, controllata di Soltec Power Holdings, ha formalizzato un accordo con Acea per lo sviluppo congiunto di 340 MW di progetti fotovoltaici in Italia.

Con questo nuovo traguardo, spiega una nota stampa ufficiale, la società spagnola consolida la sua presenza nel mercato italiano del fotovoltaico.

Già alla fine del primo semestre 2022 la pipeline in Italia di Powertis ammontava a 3,1 GW, in aumento dell’86% rispetto al primo semestre 2021.Un dato che supera l’obiettivo iniziale di 1 GW al 2023, che Powertis si era posta al momento del suo ingresso nel mercato italiano nel 2020.

Il portfolio dell’azienda comprende 2 GW in fase avanzata, 569 MW in fase iniziale e 415 MW di opportunità individuate.

Anche per Acea questo accordo rientra in una più ampia strategia di sviluppo nel fotovoltaico. Alla fine del 2021 l’utility ha annunciato la joint venture con Equitix per cedere al Fondo britannico il 60% della newco AE Sun Capital, titolare di un portafoglio di 105 MW fotovoltaico. Inoltre, a luglio 2022 Acea Solar ha ottenuto dalla Regione Sardegna la Valutazione di impatto ambientale e l’Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 85 MW nell’area industriale di Ottana, nel Comune di Bolotana (NU).

Potrebbe interessarti anche: