2 Novembre 2021

Jenya Meydbray è CEO e cofondatore di PV Evolution Labs (PVEL), società del gruppo Kiwa che offre consulenze a sviluppatori di progetti solari, istituzioni finanziarie e asset manager.

Meydbray ha sviluppato protocolli di test per moduli fotovoltaici, nonché metodi innovativi di valutazione delle prestazioni del FV e di mitigazione dei rischi a livello di impianto.

In precedenza, Meydbray è stato dirigente del dipartimento Tecnologie presso l’EPC Cypress Creek Renewables e ha anche lavorato come Senior Quality and Reliability Engineer presso SunPower, dove ha progettato metodi di prova accelerati per celle e moduli solari ad alta efficienza.

La sua carriera è iniziata al centro di ricerca NASA Ames sull’ipergravità. Detiene due brevetti relativi al fotovoltaico ed è membro del comitato consultivo per il Durable Module Materials Consortium del National Renewable Energy Lab (DuraMAT) e del Sandia National Laboratories’ PV Perovskite Accelerator for Commercial Technologies.

(PATTO).

Meydbray ha conseguito un MS (Master in Science) e un BS (Bachelor in Science) in ingegneria elettrica rispettivamente presso la Boston University e UC Santa Cruz.

