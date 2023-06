22 Giugno 2023

Economista con una lunga esperienza nel settore energetico, nel 2012 è tra i soci fondatori della società di consulenza Elemens, della quale è partner e con la quale svolge per i principali operatori di settore attivita consulenza sull’analisi economica, sulla regolamentazione dei mercati elettrici, sulla policy e sul business insight del settore.

In precedenza – dopo l’esperienza in una societa operante nel settore dell’energia eolica – ha lavorato per Aper (poi assoRinnovabili, ora Elettricita Futura), in qualita di Responsabile del Settore Eolico acquisendo competenza su policy, regolamentazione e mercato.

Dal 2014 è docente e membro del Consiglio Direttivo del Master RIDEF presso il Politecnico di Milano.

