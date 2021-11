18 Novembre 2021

Kyoto Club e MOTUS-E, in collaborazione con European Climate Foundation, organizzano il webinar “Verso un trasporto merci a zero emissioni al 2050 in Italia”.

Martedì, 7 Dicembre 2021 – ore 10,30-12,30

Webinar di presentazione del Rapporto Tecnico della European Climate Foundation, elaborato da Cambridge Econometrics in collaborazione con il Politecnico di Milano. L’evento si svolgerà in diretta streaming sul canale Youtube di Kyoto Club.

