22 Giugno 2022

La terza tappa dell’Efficiency Tour 2022 si terrà giovedì 7 luglio all’Autodromo del Sagittario Latina.

Una giornata dedicata ad approfondimenti normativi e tecnici: dai servizi e modelli di business SunCity e A2A alla mobilità elettrica.

I partecipanti avranno la possibilità di guidare i veicoli elettrici, attraverso test drive con auto elettriche.

La giornata sarà scandita da due diversi momenti. Una prima sessione di approfondimento in aula con interventi sugli aspetti normativi della transizione energetica, sulla tecnologia e sui modelli di business da parte di SunCity e di A2A, e, a seguire, una tavola rotonda sui trend del settore con i partner.

La seconda parte dell’evento si svolgerà proprio in autodromo: dopo un veloce briefing, i partecipanti avranno la possibilità di testare le auto elettriche Volkswagen in pista e le moto Zero Motorcycles SR su strada, per vivere l’emozione di guidare elettrico e caricarsi d’energia.

Programma e iscrizioni

Potrebbe interessarti anche: