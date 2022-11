9 Novembre 2022

Workshop nell’ambito di Key Energy 2022

Sala Tulipano Pad. B6 – orario: 11,30-13

Il convegno, organizzato da Elettricità Futura, sarà l’occasione per approfondire le opportunità che il settore elettrico italiano può cogliere dal Piano REPowerEU, che secondo Elettricità Futura si traduce nell’obiettivo +85 GW di rinnovabili al 2030 (84% di elettricità rinnovabile nel mix elettrico), per informare su quanto fatto finora e sulle sfide che ci attendono per semplificare le procedure autorizzative e avere un’infrastruttura di rete solida e capillare, con l’obiettivo di accelerare le rinnovabili e affrancarci il prima possibile dal gas russo.

Programma

