21 Dicembre 2022

Webinar organizzato da FIRE e GBC Italia

giovedì 19 gennaio 2023 – ore 10-12,30

Riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico è un’urgenza dettata sia dagli attuali prezzi di combustibili ed elettricità, sia dagli obiettivi delle politiche europee e nazionali climatiche ed energetiche.

D’altra parte il sistema edificio è una realtà complessa, per cui la riqualificazione rappresenta un’opportunità per rispondere contestualmente a vari aspetti: energia, emissioni climalteranti, resistenza ai terremoti, sicurezza, comfort, qualità dell’ambiente interno, benessere acustico e così via.

Gli investimenti necessari sono consistenti ed è dunque fondamentale potere disporre di politiche di supporto adeguate, efficienti (ossia in grado di sfruttare al meglio le risorse economiche pubbliche e private) ed efficaci (capaci di conseguire benefici per le famiglie e i proprietari degli edifici, per le imprese del settore edile e la filiera delle costruzioni, per lo Stato).

Nell’incontro organizzato da FIRE e GBC Italia in qualità di associati al Coordinamento FREE si discuterà dei meccanismi di supporto oggi disponibili, in particolare incentivi fiscali e conto termico, di come migliorarli e di eventuali strumenti aggiuntivi con alcuni dei principali stakeholder di settore.

