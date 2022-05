20 Maggio 2022

Il ruolo delle biomasse forestali per ridurre la dipendenza energetica dell’Italia e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione

a cura di Aiel e Coordinamento Free

lunedì 30 maggio 2022 – ore 10



Per partecipare: https://bit.ly/39xvbjF

La drammatica situazione in Ucraina, l’impennata dei prezzi dell’energia, i timori per la continuità delle forniture di gas hanno ulteriormente confermato la necessità di guardare con maggior attenzione al contributo che il settore produttivo delle biomasse legnose può fornire alla diversificazione degli approvvigionamenti riducendo la dipendenza energetica da altri Paesi, contrastando il caro energia e promuovendo al contempo lo sviluppo locale e la transizione energetica nel solco della nuova Strategia forestale nazionale.

La profonda crisi che stiamo attraversando dovrà essere occasione per ripensare al modello energetico nazionale grazie a un’autentica promozione delle energie rinnovabili fra cui le biomasse legnose, dell’efficienza e del risparmio energetico per diversificare gli approvvigionamenti e ridurre le speculazioni e la dipendenza dall’estero, senza tuttavia ricorrere a soluzioni vecchie e ambientalmente insostenibili come il carbone.

PROGRAMMA

Livio de Santoli, Presidente Coordinamento Free

Uso sostenibile dei biocombustibili legnosi: un ponte fra gestione attiva e responsabile delle foreste e autonomia energetica, stimolando iniziativa economica e occupazione

Annalisa Paniz, Aiel

Il manifesto delle bioenergie in Italia: il contributo della filiera biomasse alla crisi energetica

Andrea Zaghi, Elettricità Futura

Il contributo dell’energia da biomasse al processo di transizione ecologica

Vito Pignatelli, Itabia

Il nuovo quadro normativo del settore forestale: la nuova Strategia Forestale Nazionale

Raoul Romano, Crea

Alessandra Stefani* – Direzione generale dell’economia montana e delle foreste, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

