28 Aprile 2023

Italia Solare organizza l’evento “SolarFinance. Finanziare i progetti di sviluppo fotovoltaico: strumenti e normative“

Venerdì, 26 maggio 2023 – ore 10-13

Durante il convegno si forniranno le informazioni più aggiornate sullo stato di avanzamento delle connessioni e delle autorizzazioni per gli impianti FV, elementi critici che ostacolano lo sviluppo di nuove realizzazioni. Si farà anche il punto sugli strumenti ad oggi disponibili (PPA, CER, SolarBelt) per l’implementazione della potenza fotovoltaica e ci sarà un confronto con gli operatori del settore per apprendere dalle loro esperienze.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida.

Programma e registrazioni: Italia Solare

