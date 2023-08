8 Agosto 2023

Italia Solare organizza l’evento “Solar4Industry – Solar&Storage”

18

Dedicato alla piccola e media impresa e più in generale agli stabilimenti industriali e/o commerciali. Focus sulle varie forme di autoconsumo (incluse CER). Business case per evidenziare la convenienza.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida (anche online). In presenza presso NH Collection Torino Santo Stefano, Via Porta Palatina, 19.

