9 Agosto 2023

Fira Barcelona organizza l’evento “Smart City Expo World Congress“

Da martedì 7 a giovedì 9 novembre 2023

The Smart City Expo 2023 will show the world the smart solutions shaping this new urban era, those currently helping cities thrive and creating safer, greener and more efficient urban spaces.

L’evento si svolgerà a Barcelona Gran Via Venue.

Programma e informazioni: Smart City Expo World Congress

Potrebbe interessarti anche: