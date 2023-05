18 Maggio 2023

Workshop gratuito

Legnaro (PD), venerdì 9 giugno 2023 – orario 9-13

Sala Convegni Veneto Agricoltura – Via dell’università, 14



Soluzioni per i nuovi obblighi di copertura dei consumi per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti. Incentivi regionali per rottamare vecchi impianti con moderni impianti tecnologici a biomassa e Pompe di Calore.

Programma

Moderatore: Loris Zecchin | Agenzia del Sole Nuovo quadro normativo: obbligo di copertura del 60% dei consumi con fonti rinnovabili per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Valter Francescato | AIEL Soluzioni 100% rinnovabili: tecnologia di combustione della biomassa a emissioni “quasi zero” integrata nel sistema ibrido factory-made: caldaia a biomassa-FV-PdC

Michael Schnarf | Ökofen Italia Integrazione efficiente delle FER: lo storage evoluto per gestire il surplus di energia e aumentare l’autoconsumo, grazie alla combinazione delle fonti rinnovabili

Roberto Longo | Fronius Qualità dell’aria: incentivi sinergici al Conto Termico per la rottamazione di vecchi impianti a biomassa con moderne tecnologie a biomassa e Pompe di Calore

Luisa Memo | Unità qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Regione Veneto

Per chi ne farà richiesta verranno rilasciati i crediti formativi in convenzione con il Collegio dei Periti industriali e dei Periti laureati della Provincia di Padova. Iscrizioni TUTTI GLI EVENTI

