17 Giugno 2022

Enea organizza il webinar “Sistemi agrivoltaici: permitting, iter autorizzativi e controversie“

Giovedì, 23 giugno 2022 – ore 11-12,30

Durante il webinar si parlerà di procedure di permitting, iter autorizzativi e gestione delle controversie dei sistemi agrivoltaici, anche in considerazione del fatto che oltre il 90% degli impianti eolici e solari presentati nel 2021 non ha superato lo stadio cartaceo, come afferma il nuovo rapporto Regions del centro studi Elemens con Public Affairs Advisors.

Interverranno Rea Srl – Reliable Energy Advisors, società di consulenza italiana specializzata nella fornitura di servizi per il mercato dell’energia e delle utilities, e Andrea Sticchi Damiani/Studio Legale.

Programma e informazioni: ENEA

Iscrizioni

Potrebbe interessarti anche: