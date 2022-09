12 Settembre 2022

Venerdì 23 settembre 2022 presso il Centro Congressi Veronafiere (Sala Salieri), la presentazione di Fieragricola Tech. Digital, Energy, Water che si svolgerà a febbraio 2023, partendo dal tema:

Siccità e costi dell’energia

L’agricoltura di fronte al cambiamento climatico e agli shock energetici.

Energie rinnovabili, digitalizzazione, uso efficiente dell’acqua: il supporto dell’innovazione tecnologica

PROGRAMMA

10.30 – Welcome coffee e registrazione partecipanti

11.00 – Saluti di benvenuto e apertura lavori – Federico Bricolo, Presidente Veronafiere

11.10 – Presentazione Fieragricola Tech 2023 – Sara Quotti Tubi, Responsabile Area Agritech

11.20 – Agricoltura 4.0: l’utilizzo delle tecnologie digitali in agricoltura per la gestione della risorsa idrica – Chiara Corbo, Direttrice Osservatori Digital Innovation – School of Management –Politecnico di Milano

11.40 – Biogas e biometano: una opportunità per le aziende agricole. Quadro normativo, incentivi, applicazioni – CIB (Consorzio Italiano Biogas)

12.00 – Parco agrisolare e agrivoltaico: ridurre i costi energetici e diventare più competitivi – ITALIA SOLARE

12.20 Q&A

Modera: Antonio Boschetti, Direttore Responsabile Edizioni L’Informatore Agrario

13.00 – Light lunch di fine lavori

Per registrarsi all’evento di presentazione: Fieragricola Tech 2023

