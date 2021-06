3 Giugno 2021

Argomento del webinar che si svolgerà giovedì 10 giugno 2021 alle ore 11:30, organizzato da YEM con i partner Bros Energy e REF-E saranno le anomalie che sta vivendo il mercato energetico in questa primavera 2021, cercando di guardare alle possibili vie percorribili per mettere in atto la migliore strategia di hedging.

Il webinar è aperto a coloro che vogliono avere una visione chiara dei trend di mercato, in particolare si rivolge a fornitori di energia, key Account manager, consulenti, commerciali del settore energetico, energy manager, responsabili ufficio acquisti, tecnici o imprenditori.

Interverranno:

Barbara Brosadola – Energy market expert Bros Energy

Simona Soci – Manager REF-E

Louison Arnault – Business Developer YEM

Iscrizione al webinar

Potrebbe interessarti anche: