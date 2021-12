9 Dicembre 2021

FIRE-Coordinamento FREE organizza il webinar “Senza efficienza energetica non c’è decarbonizzazione”.

Martedì, 14 dicembre 2021 – ore 9.30 – 13

Le politiche alla luce del Fit for 55 e del principio energy efficiency first. L’incontro, organizzato nell’ambito del Coordinamento FREE di cui FIRE è parte, vuole essere un’occasione di discussione e confronto sulle politiche per l’efficienza energetica nazionali con alcuni dei principali stakeholder e con i decisori politici, nell’ottica di favorire l’individuazione di soluzioni efficaci per il percorso di decarbonizzazione e sostenibilità e alla luce del principio prima l’efficienza energetica.

Programma (link)

Iscrizioni al Webinar

