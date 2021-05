26 Maggio 2021

L’Associazione Riscaldamento Senza Emissioni, ARSE, organizza il webinar “Riscaldamento a zero emissioni e Comunità Energetiche per città sostenibili“

Venerdì, 28 maggio 2021 – ore 10 – 12

Il webinar è l’occasione per far conoscere la svolta “green” in atto nel riscaldamento negli edifici, oggi possibile grazie all’evoluzione tecnologica delle pompe di calore ad alta temperatura e alla diffusione dello scambio geotermico ed idrotermico.

In contemporanea la rivoluzione legislativa ha portato all’approvazione delle “Comunità Energetiche” che rappresentano un ulteriore importante strumento per incrementare l’elettrificazione dei consumi termici, valorizzare la produzione locale da fonti rinnovabili, riducendo i costi energetici, e perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione delle aree urbane.

Nel corso del webinar si presenterà lo studio inedito sul potenziale della geotermia in Italia e sui benefici prodotto da Elemens per ARSE.

Iscrizioni al Webinar

Per informazioni: Ecquologia e Ecofuturo

