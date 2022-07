11 Luglio 2022

Kyoto Club e Legambiente organizzano il webinar “Rinnovabili, efficienza, salute: decarbonizzare i riscaldamenti ora“

Giovedì, 14 luglio 2022 – ore 10 – 11,30

Nell’ambito della campagna intitolata “Per la decarbonizzazione: efficienza energetica e riscaldamento degli edifici in Italia”, questo settimo webinar è dedicato al tema della decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento degli edifici in Italia. Con la partecipazione di: Eva Brardinelli, Buildings Policy Coordinator – Climate Action Network Europe, Matteo Barisione, Junior Policy Manager​ for Global Public Health – European Public Health Alliance e Chiara Brogi, Junior Officer – Engagement and Renewable Energy Community – ènostra.

