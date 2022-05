23 Maggio 2022

Rinnovabili e innovazione tecnologica. Un binomio vincente per l’indipendenza energetica del paese

Giovedì, 16 giugno 2022 – ore 9,30-13

c/o Centro congressi Fondazione Cariplo (via Romagnosi, 8 – Milano)

L’innovazione applicata al settore delle rinnovabili costituisce uno strumento strategico per rispondere in maniera rapida e incisiva alle sfide lanciate dalle recenti evoluzioni degli scenari geopolitici globali.

Le strategie di innovazione tecnologica delle FER dei principali gruppi elettrici e operatori oil&gas italiani ed europei sono al centro del Rapporto 2022 dell’Osservatorio Rinnovabili OIR di Agici che verrà presentato in occasione del XIV Workshop Annuale.

Insieme ad Agici e Fichtner, partner strategico dell’Osservatorio, i top manager del settore interverranno in due tavole rotonde, durante le quali si approfondiranno le nuove tecnologie per produrre e stoccare l’energia rinnovabile e la digitalizzazione come leva per efficientare la gestione degli impianti.

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti, soggetta a conferma da parte dell’organizzazione

