1 Giugno 2023

Domenica 4 giugno, dalle ore 16, si svolgerà un evento maratona su facebook dal titolo “Rinnovabili Day 2023. L’Italia che non ha paura“.

Sito dell’evento: https://www.facebook.com/events/5624884384277996

Obiettivo è chiedere a tutti i Partiti di rispondere sui punti di una condivisa piattaforma politica curata da Cittadini per l’Italia Rinnovabile con gli impegni ritenuti indispensabili per un forte sviluppo nel nostro paese delle fonti rinnovabili e dell’effcienza energetica e la conseguente riduzione delle emissioni di gas serra.

La piattaforma delle proposte

Interverranno:

Katiuscia Eroe, Andrea Poggio (Legambiente) Fabio Roggiolani (Ecofuturo), Giuliano Gabbani (Ass. Giga), Giovanni Mori (Fridays for Future), Mauro Romanelli, Gaia Pedrolli, Luca Alfinito (Ecolobby), Mariagrazia Midulla (WWF Italia), Pippo Onufrio (Greenpeace), Stephanie Brancaforte (Rinascimento Green), Esponente Ecco Think Tank, Gianni Silvestrini, Francesco Ferrante (Kyoto Club), Livio De Santoli (Coordinamento Free), Attilio Piattelli (Italia Solare), Ugo Bardi (Club di Roma), Sergio Ferraris (giornalista), Leonardo Setti (Associazione Energie per l’Italia), Maurizio Acerbo (Prc), Filiberto Zaratti (Verdi), Annalisa Corrado (Responsabile Conversione Ecologica PD), Chiara Braga (Capogruppo Camera PD), Marco Simiani (Capogruppo Camera Commissione Ambiente PD), Gianni Pietro Girotto (Responsabile Transizione Ecologica M5S), Elisa Meloni (Volt Italia), Esponente di Sinistra Italiana, Esponenti di Ecolò, GreenReport, QualEnergia.it, Roberto Bissanti (R’innova Palermo) Angelo Consoli (Cetri Tires), Maurizio Lunghi (Manifesto di Villamagna), Monica Tocchi (Amministratori per l’Ambiente).

