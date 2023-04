22 Aprile 2023

Webinar della Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile

giovedì 27 aprile, ore 11-12,30

Il webinar è dedicato al tema della gestione dell’acqua in agricoltura. Tema che negli ultimi mesi ha assunto un ruolo sempre più rilevante e strategico, dovuto da un lato agli aumenti dei costi energetici per la gestione dell’acqua e dall’altro al perdurare dei fenomeni siccitosi, come conseguenza dei cambiamenti climatici.

Nella prospettiva di promuovere un’agricoltura sostenibile e resiliente che sappia produrre “più cibo con meno risorse” cioè ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili, tra le quali l’acqua è la più importante, è fondamentale mettere in atto strategie di gestione e di recupero dell’acqua sempre più efficienti. Si parlerà del tema dei costi energetici e quali possibili soluzioni offrono i sistemi agrivoltaici nella gestione dell’acqua, nella distribuzione e nel recupero.

Programma

Modera: Giulio Poggiaroni – ETA Florence Renewable Energies

Introduce: Nicola Colonna – Task force AgrivoltaicoSostenibile@ENEA, Dip. Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, ENEA

Relatori

Niccolò Sacchetti – Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord

Giovanni Simoni – Presidente del gruppo Kenergia Srl

Iscrizione al webinar

