31 Ottobre 2022

Il Convegno si svolgerà in modalità mista online e in presenza presso il Politecnico di Milano Campus Bovisa, Via Raffaele Lambruschini 4 — Aula Magna Carassa Dadda, Edificio BL 28.

orario: 9,30-15,30

La sesta edizione dell’Electricity Market Report offre un quadro aggiornato delle traiettorie evolutive del sistema elettrico abilitanti la decarbonizzazione e la riduzione della dipendenza energetica dall’estero, frutto in primis della recente evoluzione del quadro normativo-regolatorio a livello comunitario e nazionale.

In particolare, all’interno del Report sono analizzati – da un punto di vista tecnologico, normativo-regolatorio e di mercato – alcuni tra i principali “abilitatori” della transizione energetica:

I sistemi di accumulo, attraverso un’analisi dell’evoluzione tecnologica delle soluzioni attualmente disponibili a mercato ed in via di sviluppo, della sostenibilità economica associata a diversi business case e della sostenibilità ambientale (secondo una prospettiva LCA).

I progetti pilota nell’ambito del processo di “apertura” del Mercato per i Servizi di Dispacciamento (UVAM, fast reserve, etc.) e gli altri provvedimenti normativo-regolatori a supporto dell’evoluzione del sistema elettrico;

Le Energy Community come nuovo “paradigma” di produzione e consumo di energia rinnovabile, tramite analisi sull’evoluzione normativa e di marcato a seguito del recepimento delle Direttive RED II ed IEM.

Non da ultimo, all’interno del report è analizzato l’andamento dei mercati elettrici a seguito dei recenti “shock” di contesto. Questi gli obiettivi del convegno di presentazione dei risultati dell’Electricity Market Report 2022, che coinvolgerà come sempre nel dibattito le imprese Partner della ricerca per discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nell’ambito specifico oggetto dello studio.

