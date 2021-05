24 Maggio 2021

Energy & Strategy Group insieme al Politecnico di Milano School of Management organizzano il convegno online “Renewable Energy Report. Il Green Deal europeo: un laboratorio di idee per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia – 7* edizione”.

Giovedì 27 maggio, 2021 – ore 9,30 – 13,30

La settima edizione del Renewable Energy Report intende analizzare lo sviluppo del settore delle rinnovabili in Italia, con particolare focus sulle evoluzioni necessarie per raggiungere la decarbonizzazione.

In particolare, saranno analizzati i seguenti temi:

Stato dell’arte delle rinnovabili in Italia in termini di nuove installazioni e produzione di energia;

Analisi delle principali novità in campo normativo che impattano sulle nuove installazioni, sugli interventi di repowering/revamping e sull’accesso ad Aste e Registri;

Innovazioni tecnologiche nell’ambito della generazione, in particolare riferite a fotovoltaico ed eolico;

Scenari di evoluzione della curva di installazioni in condizioni “as is” e in condizioni di attuazione del PNRR (“policy driven”), con valutazione dell’impatto in termini di raggiungimento degli obiettivi nazionali, riduzione delle emissioni di CO2 e utilizzo di suolo;

Costruzione di uno scenario di evoluzione alternativo di allocazione delle risorse previste dal Next Generation EU.

Il Convegno coinvolgerà come sempre nel dibattito le imprese Partner della ricerca per discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nell’ambito specifico oggetto dello studio.

A tutti i partecipanti sarà resa disponibile una copia del Report in formato pdf.

