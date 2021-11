23 Novembre 2021

L’ENEA organizza, in collaborazione con Confindustria, la “Presentazione del Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica“

Mercoledì, 1 dicembre 2021 – ore 10-12,30

Il Rapporto analizza lo stato e l’evoluzione delle misure per l’efficienza energetica a livello nazionale, valutando le performance rispetto ai risultati ottenuti nel 2020 a livello di politiche e di strumenti attuativi. Si focalizza sulla dimensione sociale e sugli strumenti per rendere più efficaci strategie e politiche per la transizione energetica, attraverso un processo di innovazione culturale a livello istituzionale e organizzativo.

L’evento vuole inoltre essere l’occasione per un confronto e una riflessione con i protagonisti del settore sulle possibili ricadute nel breve e medio periodo delle risorse previste dal PNRR per l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici.

Programma (pdf)

Iscrizioni al Webinar

