23 Novembre 2022

Kyoto Club organizza l’evento “Per la decarbonizzazione della Legge di Bilancio 2023. Economia circolare e transizione ecologica“

Martedì, 13 dicembre 2022 – ore 9-17

Kyoto Club presenta le proprie proposte per una Legge di Bilancio 2023 improntata alla decarbonizzazione e alla sostenibilità ambientale. All’evento saranno presenti decisori politici, parlamentari, esponenti del mondo dell’impresa e dell’industria e rappresentanti dell’associazionismo per ragionare su quali siano le misure da intraprendere e le politiche da attuare per portare il nostro Paese alle zero emissioni nette al 2050.

L’evento si terrà a Roma, presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale (piazza di Monte Citorio 131). Per registrarsi scrivere, entro venerdì 9 dicembre (ore 13) , a Giacomo Pellini: g.pellini@kyotoclub.org

Programma e informazioni: Kyoto Club

