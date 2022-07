30 Luglio 2022

Convegno Italia Solare

Bari – c/o Parco dei Principi Hotel Congress & SPA, Via Vito Vasile, Prolungamento Viale Europa 6

Italia Solare organizza l’edizione 2022 dell’appuntamento dedicato all’O&M, revamping e repowering.

Punto di incontro per i professionisti del fotovoltaico di tutta la catena del valore per fare rete e discutere le ultime tendenze nella gestione degli asset fotovoltaici in Italia.

Grazie alle numerose semplificazioni introdotte, il 2022 dovrebbe vedere la nuova potenza installata superare il GWp ma portare anche grandi sfide:

catena di approvvigionamento instabile afflitta dalla scarsità dei moduli e dai picchi di prezzo;

impatto dell’inflazione sui costi relativi alla fornitura dei servizi inclusi nei contratti O&M per gli impianti FV;

impatto dell’art. 15bis del DL Sostegni ter.

In questo contesto risulta fondamentale mantenere gli impianti operativi alla massima efficienza produttiva possibile, massimizzando il valore degli asset operativi. Se ne parlerà con i principali operatori del settore.

Per programma e iscrizioni: Italia Solare

