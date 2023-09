8 Settembre 2023

Oltre il 110%. Proposte per la riqualificazione energetica degli edifici, con benefici per cittadini, imprese e conti pubblici

La conferenza stampa del Coordinamento FREE on line e dal vivo sisvolgerà giovedì 14 settembre ore 11,30 (Piazza della Rotonda 2, Roma, presso la sede del Coordinamento FREE).

Il pacchetto di misure proposte intende far fronte alle attese di drastica riduzione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili previste soprattutto a partire dal 2024, con la fine del superbonus 110% e il blocco, già attivo, della cessione del credito.

Scopo delle proposte è quello di dare continuità agli interventi di riqualificazione energetica con misure di stimolo del mercato che abbiano minore impatto sui conti pubblici.

Il Coordinamento FREE ritiene che avere edifici più resistenti a terremoti ed eventi climatici estremi, più confortevoli, più economici nella gestione grazie a efficienza energetica e rinnovabili e meno impattanti in termini di CO2 sia una priorità per i proprietari e gli occupanti, per la filiera delle costruzioni e per l’economia e la sicurezza del Paese.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentate anche una serie di stime di impegno economico per lo Stato derivanti dalle misure proposte.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa online via Zoom

Il materiale stampa sarà distribuito durante la conferenza stampa per via elettronica e sarà possibile porre questioni al Presidente del Coordinamento FREE Attilio Piattelli e a Dario Di Santo, Vicepresidente del Coordinamento FREE e Direttore di FIRE, anche per via telematica.

