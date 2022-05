30 Maggio 2022

AzzeroCO2 e Legambiente danno appuntamento il 9 giugno ai Vivai Le Mura-Via di S. Balbina 10 (ore 16) per l’evento “Nuovi boschi urbani e tutela delle foreste: la ricetta di Mosaico Verde per rendere più verde l’Italia“.

La tutela delle foreste e la creazione di nuovi boschi come strumento per mitigare l’impatto ambientale delle attività aziendali e coinvolgere tutti gli stakeholder in un progetto condiviso.

Le aziende che interverranno si racconteranno in un salotto all’aria aperta.

Ci saranno momenti di ispirazione come l’instant drawing e momenti di approfondimento sulla biodiversità, mentre in apertura ci saranno i saluti dei rappresentanti delle istituzioni che hanno creduto nel progetto Mosaico Verde e lo sostengono anno dopo anno.

Sarà anche il momento per presentare i risultati di 4 anni di campagna e distribuire la nuova edizione aggiornata del dossier Albero dopo Albero che conterrà le schede di tutti i progetti realizzati fino alla primavera 2022.

Per partecipare scrivere entro il 1 giugno a: info@mosaicoverde.it

Programma

