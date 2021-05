26 Maggio 2021

Giovedì, 27 maggio, 2021 – ore 9,30



Nel webinar verrà presentato lo studio Elemens “La questione autorizzativa per le rinnovabili italiane. I numeri del permitting di progetti eolici” nel quale verrà evidenziato nel dettaglio quali sono le modalità e i tempi per ottenere autorizzazioni per lo sviluppo degli impianti eolici, quali sono gli ostacoli e le responsabilità in capo alle Regioni negli iter autorizzativi e quali i target di decarbonizzazione europei al 2030.

Saremo in grado di raggiungere gli obiettivi UE con l’attuale quadro normativo?

Ne parleranno operatori ed esperti.

Il Webinar si concluderà con la presentazione del “Manifesto per lo sviluppo dell’eolico”, documento nel quale l’ANEV riassume le istanze della campagna “Libera l’energia, segui il vento”, nata con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità di attuare una transizione burocratica per liberare il percorso di sviluppo dell’energia del vento e far sì che possa esprimere al meglio i suoi benefici.

Saluti e introduzione:

Simone Togni, Presidente dell’ANEV

Luca Bragoli, Vice Presidente dell’ANEV

Tommaso Barbetti, Presentazione Studio Elemens “La questione autorizzativa per le rinnovabili italiane. I numeri del permitting di progetti eolici”

Presentazione “Manifesto per lo sviluppo dell’eolico a supporto della semplificazione della normativa per le rinnovabili italiane” Davide Astiaso Garcia, Segretario Generale dell’ANEV

Operatori: Edison, BKW Italia, Falck Renewables

Conclusioni: Sen. Gianni Girotto, Presidente della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

